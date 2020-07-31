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16:27

Возле столичного суда задержали муниципала, стоявшего в пикете в поддержку "Омбудсмена полиции"

фото ЗакС политика Возле столичного суда задержали муниципала, стоявшего в пикете в поддержку "Омбудсмена полиции"

Муниципального депутата по Академическому району Левона Смирнова задержали у столичного Дорогомиловского суда из-за одиночного пикета в поддержку создателя "Омбудсмена полиции" Владимира Воронцова, делится "МБХ медиа".

В суде сегодня рассматривается продление ареста Воронцова.

Смирнов рассказал, что прибыл к зданию за 20 минут до начала заседания и встал в одиночный пикет. К нему сразу же подошли правоохранители, попросившие его предъявить документы, особо отметив, что "одиночные пикеты не возбраняются".

Через полчаса после начала индивидуальной акции к Смирнову подошли полицейские ОВД "Дорогомилово", попросившие пройти с ним для "удостоверения личности в отделении". Дистанционно они отказались изучать документы муниципала.

"Я говорю, что это незаконное требование. Тут они вывели товарища какого-то из здания суда и на машине увезли. Буквально минут 15 назад ко мне подошли двое товарищей и с ними подбежал в штатском „эшник", который снимал все на видео, сказали: „Пройдемте, в автобусе все объясним"", - поделился Смирнов.

Сейчас мундепа держат в автобусе у обозначенного ОВД. Он считает, что силовики умышленно затягивают процесс. 

В отношении основателя паблика "Омбудсмен полиции" возбуждено уже семь уголовных дел. При этом на сегодняшний день обвинение предъявлено лишь по одному эпизоду.По версии правоохранителей, он якобы требовал от бывшего полицейского 300 тысяч рублей за отказ от публикации компрометирующих снимков. Также расследуется дело о порнографии: по версии следствия, Воронцов якобы вынудил женщину прислать личные видео интимного содержания.

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