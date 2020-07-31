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17:31

Основателя "Омбудсмена полиции" оставили в СИЗО до ноября

фото ЗакС политика Основателя "Омбудсмена полиции" оставили в СИЗО до ноября

Дорогомиловский суд Москвы продлил срок ареста основателю проекта "Омбудсмен полиции" Владимиру Воронцову до 6 ноября, передает ТАСС.

Следователь мотивировал ходатайство о продлении меры пресечения необходимостью провести очные ставки с частью потерпевших, допросить свидетелей, предъявить обвинение в окончательной редакции и передать дело в прокуратуру. Адвокаты Воронцова намерены обжаловать это решение. Адвокат Александр Самухов сообщил, что суд не учел наличия у Воронцова малолетнего ребенка, престарелой бабушки, благодарности по службе и ведомственных наград. Еще один адвокат, Руслан Соловьев, настаивает, что в действиях Воронцова не было общественной опасности, которая бы оправдовала его нахождение в СИЗО.

В отношении Воронцова в общей сложности возбуждено семь дел. Два последних из них – по статьям об оскорблении представителей власти. Также Воронцова подозревают в распространении порнографии в связи с заявлением неназванной женщины о публикации ее интимных снимков.

Обвинение основателю "Омбудсмена полиции" предъявлено только по одному делу - о вымогательстве 300 тысяч рублей у бывшего полицейского и оскорблении правоохранителей. Сам Воронцов обвинения отрицает, считая преследование связанным с его деятельностью по защите прав полицейских.

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