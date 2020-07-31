Путин разрешил вырубку байкальских лесов

Российский глава Владимир Путин узаконил инициативу, позволяющую проводить сплошную вырубку леса у озера Байкал для расширения БАМ и Транссибирской магистралей: документ доступен на портале правовой информации.

Согласно закону, во время строительства и реконструкции объектов инфраструктуры, а именно - автомобильных и железных дорог, транспортных узлов и аэропортов, - разрешается переводить земли гослесфонда в земли иных категорий, на которых разрешен распил леса.

Примечательно, но в законе уточняется, что его действие не распространяется на снос жилых домов, а также иных объектов, не связанных с функционированием и благоустройством магистралей.

Некоторое время назад Государственная дума приняла закон, до 31 декабря 2024 года выводящий возведение проектов БАМ и Транссибирской магистралей из-под ряда экологических ограничений.

Таким образом, к примеру, дозволяется вырубать прилегающий к Байкалу лес, а местные власти получают возможность менять границы особо охраняемых природных территорий.