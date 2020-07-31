Координатора штаба Навального в Краснодаре оштрафовали на 80 тысяч рублей за неуважение к власти

Краснодарский суд счел, что координатор местного штаба Алексея Навального Лев Гяммер оскорбил власть и оштрафовал его по соответствующей статье (ч. 3 ст. 20.1 КоАП), оповестил активист в своих соцсетях.

Речь идет о видео, опубликованном у Гяммера на YouTube-канале, в котором он, высказываясь о грядущей конституционной реформе, употребил рядом с именем президента такие слова, как "война", "политические заключенные и заказные убийства" и "бесконечная ложь и вранье, воровство и беспредел". Эти выражения были внесены в полицейский протокол.

"Непристойны <...> сравнения президента с войной, заказными убийствами. Эти сравнительные образы неприменимы в нашем обществе <...>. Каждое слово оценивается в контексте. В данном контексте оно непристойно", - делился своим мнением составлявший рапорт полицейский Евгений Жаткин.

Ранее краснодарские активисты рассказали, что полиция приходила по адресу, где располагается офис, и требовала, чтобы Гяммер поехал с ними на допрос. После словесной перепалки он согласился.