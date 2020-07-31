СМИ: СК не нашел причин возбуждать уголовное дело о переломе руки Френкелю на УИК № 2191

Следственный комитет не нашел оснований для возбуждения уголовного дела по факту перелома руки корреспонденту "Медиазоны" Давиду Френкелю на избирательном участке №2191, пишет Znak.com.

По данным издания, доследственная проверка завершена. В материалах заявлено, что "винтообразный перелом", как в случае Френкеля, мог быть получен "при условии удержания его правой руки в области перелома с последующим ротационным смещением в процессе падения с высоты собственного роста".

Ранее Дзержинский суд Петербурга оштрафовал Френкеля в общей сложности на 2,5 тысячи рублей по трем протоколам, составленным из-за этого инцидента: о неповиновении полиции, о вмешательстве в работу избиркома и о нарушении режима самоизоляции.

Сам Френкель сообщил, что пока СК ни о чем подобном не уведомлял. По его словам, связаться с ведомством по телефону не удается, следовательница в отпуске, адвоката Ольгу Карачеву пустить в СК отказались, не объяснив причину. "Ходатайствовали о немедленном уведомлении, пока ничего не получали", - добавил Френкель.

Напомним, 30 июня в разгар голосования Френкеля попытались выдворить с УИК № 2191, когда он прибыл осветить ситуацию с переносными урнами. Члены местной избирательной комиссии до этого два дня просили, чтобы им продемонстрировали переносную урну, с которой их коллеги уходили на надомное голосование, и избирательную документацию, но своего не добились.

Полицейские, пытавшиеся вывести Френкеля с участка по просьбе председателя УИК Валентины Ландышко, сильно заломили ему руку, так, что сломали плечо. Тем же вечером журналиста прооперировали. По версии председателя УИК Валентины Ландышко, а также заместителя главы администрации муниципалитета "Дворцовый округ" Дмитрия Абрамова, который находился на участке на правах наблюдателя и принимал участие в конфликте с Френкелем, корреспондент упал сам, а потом притворялся.