18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

18:36

Экс-гендиректор "Метростроя" Александров передал свою долю в компании родственнице

фото ЗакС политика Экс-гендиректор "Метростроя" Александров передал свою долю в компании родственнице

Бывший руководитель петербургского ОАО "Метрострой" Вадим Александров отдал свою долю в компании невестке Ольге Александровой, передает "Интерфакс".

Женщина ранее владела 0,01% акций "Метростроя", однако после "подарка" свёкра стала обладательницей 13,63% бумаг. 

"Согласно информационно-аналитической системе "СПАРК-Интерфакс" и списку аффилированных лиц на 30 июня 2020 года, 25% "Метростроя" принадлежит ГУП "Петербургский метрополитен", на 21% - комитету имущественных отношений Петербурга, около 24,99% - сыну Вадима Александрова - Николаю. Остальными акциями владеют граждане России, Германии, Украины и Эстонии", - отмечается в сообщении агентства.

Вадим Александров был главой "Метростроя" в течение 25 лет вплоть до 2017 года, когда руководителем инфраструктуры стал его сын. Директором ОАО, впрочем, он пробыл недолго - до февраля 2020-го, после чего его полномочия перешли экс-начальнику КРТИ Сергею Харлашкину.

Вскоре Александров-младший стал фигурантом уголовного дела о хищениях, после чего его отправили под арест.

Согласно материалам уголовного дела, растрата произошла на поставках щебня для нужд городского метрополитена, и Александров якобы поделил 178 млн рублей между собой и подельниками, в то время как щебень не доехал до подрядных работ. Остающийся под домашним арестом фигурант своей вины не признает.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

16 апреля, 16:53 С адвокатов экс-гендиректора "Метростроя" Александрова взяли подписку о неразглашени

28 февраля, 9:59 Экс-гендиректора "Метростроя" Александрова отказались переводить в СИЗО

7 февраля, 13:46 В КРТИ поведали о сроках открытия новых станций метро

30 января, 10:57 Рабочие "заморозили" проходку "коричневой" ветки петербургской подземки

28 января, 19:46 КРТИ подал на "Метрострой" в суд из-за гарантийных работ на "Спортивной"

21 января, 18:54 Смольный и "Метрострой" решили заключить мировое соглашение

20 января, 13:06 "Сбербанк" подумывает подать заявление о банкротстве "Метростроя"

16 января, 14:35 Петербургский "Метрострой" приступил к строительству столичной подземки

26 декабря 2019, 20:59 Смольный объявил о выплате долгов по зарплате рабочим ОАО "Метрострой"

20 декабря 2019, 18:30 В "Метрострое" назвали выплату долгов по зарплате "задачей №1"


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
20:53 Экс-зампреда правления банка "Таврический" арестовали по делу о мошенничестве на 450 млн рублей

20:40 Адвокат: Помощника депутата Коваля госпитализировали из-за травм, полученных при задержании

20:25 Россия возобновит пассажирское сообщение с Абхазией с 1 августа

20:03 Шишкина: В общественном сознании не будет поставлена точка по происшествию с Френкелем

19:53 Путин подписал закон о запрете на курение кальяна и вейпа в общественных местах

19:20 Следователь считает, что Коваль пытался скрыться после задержания своего помощника

19:18 Украина намерена добиваться экстрадиции 28 из 33 задержанных в Беларуси "вагнеровцев"

19:10 Муниципал: Смольный решил проверить декларацию уже четвертого мундепа-оппозиционера

18:59 Путин запретил расплачиваться криптовалютой в России

18:48 Путин подписал закон о приравнивании отчуждения территории РФ к экстремизму

18:36 Экс-гендиректор "Метростроя" Александров передал свою долю в компании родственнице

18:34 Депутата Коваля доставили в Приморский районный суд

18:19 СМИ: СК не нашел причин возбуждать уголовное дело о переломе руки Френкелю на УИК № 2191

18:00 Координатора штаба Навального в Краснодаре оштрафовали на 80 тысяч рублей за неуважение к власти

17:54 Правоохранители пришли с обыском к Галяминой на дачу

Предыдущие новости

Регионы




© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru