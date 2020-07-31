Экс-гендиректор "Метростроя" Александров передал свою долю в компании родственнице

Бывший руководитель петербургского ОАО "Метрострой" Вадим Александров отдал свою долю в компании невестке Ольге Александровой, передает "Интерфакс".

Женщина ранее владела 0,01% акций "Метростроя", однако после "подарка" свёкра стала обладательницей 13,63% бумаг.

"Согласно информационно-аналитической системе "СПАРК-Интерфакс" и списку аффилированных лиц на 30 июня 2020 года, 25% "Метростроя" принадлежит ГУП "Петербургский метрополитен", на 21% - комитету имущественных отношений Петербурга, около 24,99% - сыну Вадима Александрова - Николаю. Остальными акциями владеют граждане России, Германии, Украины и Эстонии", - отмечается в сообщении агентства.

Вадим Александров был главой "Метростроя" в течение 25 лет вплоть до 2017 года, когда руководителем инфраструктуры стал его сын. Директором ОАО, впрочем, он пробыл недолго - до февраля 2020-го, после чего его полномочия перешли экс-начальнику КРТИ Сергею Харлашкину.

Вскоре Александров-младший стал фигурантом уголовного дела о хищениях, после чего его отправили под арест.

Согласно материалам уголовного дела, растрата произошла на поставках щебня для нужд городского метрополитена, и Александров якобы поделил 178 млн рублей между собой и подельниками, в то время как щебень не доехал до подрядных работ. Остающийся под домашним арестом фигурант своей вины не признает.

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