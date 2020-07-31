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18:48

Путин подписал закон о приравнивании отчуждения территории РФ к экстремизму

фото ЗакС политика Путин подписал закон о приравнивании отчуждения территории РФ к экстремизму

Президент Владимир Путин подписал закон о приравнивании отчуждения территории России к экстремизму, документ опубликован на портале правовой информации.

Законопроект был внесен в Госдуму 8 июля. Теперь нарушение территориальной целостности РФ следует приравнено к экстремизму. Уголовный кодекс дополнен новой статьей 280.2 УК РФ (нарушение территориальной целостности России), наказание по ней может составить до 10 лет лишения свободы.

Этот документ связан с поправками, внесенными ранее в Конституцию. В ч. 21 ст. 67 оговорена недопустимость действий, направленных на отчуждение части территории России, а также призывов к этому.

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