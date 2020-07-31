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Муниципал

19:10

Смольный решил проверить декларацию уже четвертого мундепа-оппозиционера

фото ЗакС политика Смольный решил проверить декларацию уже четвертого мундепа-оппозиционера

Комитет территориального развития уведомил муниципального депутата МО "Финляндский округ" Светлану Уткину о намерении проверить ее декларацию о доходах на достоверность, сообщила ЗАКС.Ру сама Уткина. По ее словам, уведомление датированное 28 июля, она получила 30 июля. 

Уткина заявила, что уверена в правильности предоставленных данных. Она намерена направить в комитет заявление о том, что готова сотрудничать и хочет знать, что именно ищут в ее декларации и кто стал инициатором проверки. Мундеп пояснила, что для организации проверки необходимо чье-то обращение. Уткина считает, что инициатором проверки стал кто-то, кого не устраивает ее желание оставить без заработной платы одного из заместителей главы муниципалитета.

Муниципальный депутат напомнила, что в совете МО "Финляндский округ" 20 человек. Согласно законодательству, зарплату за работу в муниципалитете могут получать только 10% от общего количества людей - то есть только двое в МО "Финляндский округ". Однако, в этом муниципалитете заработную плату получают три члена совета, уточнила Уткина. Она заявила, что обращалась по этому вопросу в прокуратуру - там ей ответили, что никакого нарушения нет.

Согласно декларации Уткиной, она владеет 1/3 долей в квартире в 44,8 кв.м., а ее доход за 2019 год составил 4,7 тысяч рублей. У супруга депутата годовой доход равен 1,65 млн рублей, а владеет он двумя автомобилями: Peugeot 107 и Nissan Cefiro. 

Напомним, с аналогичным требованием о лишении зарплаты замглавы муниципалитета выступает депутат МО "Нарвский округ" от "Яблока" Анна Каруличева. В ее совете 10 человек, а зарплату получают двое, заявила мундеп. Она рассказала, что ей также пришло уведомление о глубоком изучении ее декларации. Также комитет решил проверить сведения о доходах двух оппозиционеров в МО "Малая Охта". Там муниципалы-"яблочники" лишили зарплаты замглавы муниципалитета. 

София Саттарова

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