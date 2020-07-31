Украина намерена добиваться экстрадиции 28 из 33 задержанных в Беларуси "вагнеровцев"

Украина сообщила компетентным органам Беларуси о намерении потребовать экстрадиции 28 из 33 россиян, задержанных 29 июля, сообщили в офисе генпрокурора Украины.

В офисе подчеркнули, что этим 28 людям "объявлено о подозрении" в участии в террористической организации. Также украинская сторона сообщила, что девять из них – граждане Украины. Пока офис ведет работу по подготовке необходимых для подачи запросов об экстрадиции документов.

"Таким образом, украинская сторона выразила намерение требовать выдачи этих лиц Украине для привлечения к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным участием в вооруженном конфликте на Донбассе", - говорится в сообщении офиса генпрокурора.

О задержании 33 россиян в Беларуси стало известно накануне. Власти страны настаивают, что задержанные – бойцы ЧВК "Вагнера". Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев заявил ранее, что эти россияне могут быть сотрудниками частного охранного предприятия.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не признает украинского гражданства у нескольких из задержанных.