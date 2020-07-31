Следователь считает, что Коваль пытался скрыться после задержания своего помощника

Во время рассмотрения вопроса о мере пресечения для обвиняемого во взятке депутата Законодательного собрания Петербурга Романа Коваля следователь заявила, что парламентарий якобы пытался скрыться, узнав о задержании своего помощника, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Как ранее сообщал Следственный комитет, помощник Коваля Андрей Гришин был задержан с поличным во время передачи ему денег. Самого депутата задержали позже. По словам следователя, словики настигли Романа Коваля с четырьмя сумками с вещами и крупной суммой денег. Как считает следствие, он собирался скрыться.

Следственный комитет накануне заявлял о намерении ходатайствовать о заключении Романа Коваля под стражу. Адвокаты Коваля просят суд отправить их подзащитного под домашний арест.

Представитель фракции "Единая Россия" в Законодательном собрании Петербурга Роман Коваль был задержан 30 июля вместе со своим помощником Андреем Гришиным. По версии следствия, Коваль с помощью внесения депутатской поправки в закон о бюджете мог способствовать выделению средств бюджетным организациям, с которыми потом контракты заключали определенные коммерческие компании. Владелец этих компаний якобы предоставлял депутату "откат" в размере 20% от выделенных бюджетом средств, сообщили в следкоме. Там же уточнили, что продолжалось все, вероятно, с 2018 года, а общий размер взятки мог составить составил более 15 млн рублей.