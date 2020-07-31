Шишкина: В общественном сознании не будет поставлена точка по происшествию с Френкелем

Член секретариата Союза журналистов в Петербурге и глава реготделения партии "Справедливая Россия" Марина Шишкина считает, что общественность возмутит решение Следственного комитета отказаться возбуждать дело по факту перелома руки корреспонденту "Медиазоны" Давиду Френкелю на избирательном участке №2191. Об этом вероятном намерении ведомства ранее сообщил Znak.com.

Шишкина в разговоре с ЗАКС.Ру заявила, что история на отказе СК не закончится.

- Это плохо, это симптоматично, это не останется без следа. Я уверена, что это никак не успокоит общественное мнение, это только возмутит людей, не только журналистов, не только коллег. Думаю, что история на этом не закончится, и в общественном сознании точка поставлена не будет, - заявила член секретариата Союза.

Она добавила, что задается вопросом: "Для чего это делается?". По мнению Шишкиной, в каждой системе есть совершающие ошибки люди. Это необходимо признавать, но в данной ситуации сотрудники правоохранительных органов не хотят этого делать, отметила Шишкина.

- Мы наблюдали воочию, своими глазами то, что произошло на данном [избирательном] участке, что человек, который пришел выполнять свой профессиональный долг, не мог его выполнить, потому что ему просто не дали. Мало того, он еще и пострадал. И вместо того, чтобы наказать очевидно виновного, из Френкеля делают виноватого. Это, конечно, история вопиющая, история очень грустная, - считает глава реготделения эсеров.

Сам журналист сообщил, что не знает о подобном решении Следственного комитета. По его словам, он попросил ведомство связаться с ним, но пока никакой информации не получил. Френкель добавил, что на телефонные звонки СК не отвечает, следователь в отпуске, а его адвоката не пускают в здание ведомства.

Напомним, во время голосования по Конституции на избирательном участке №2191 полицейский пытался вывести корреспондента из помещения, в ходе чего сломал ему руку. Френкеля в тот же день прооперировали, и он подал заявление на сотрудника полиции. В июле журналистку пришло уведомление о составлении на него протоколов об административных правонарушениях на УИК №2191: о неповиновении полицейскому (ст. 19.3 КоАП) и о вмешательстве в осуществление работы избиркома (ст. 5.69 КоАП), о нарушении режима самоизоляции (20.6.1 КоАП). Суд признал Френкеля виновным.

София Саттарова

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