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31 июля, 20:40

Адвокат: Помощника депутата Коваля госпитализировали из-за травм, полученных при задержании

фото ЗакС политика Адвокат: Помощника депутата Коваля госпитализировали из-за травм, полученных при задержании

Помощник депутата Законодательного собрания Петербурга Романа Коваля Андрей Гришин, подозреваемый в посредничестве во взятке, был 31 июля госпитализирован в Елизаветинскую больницу, сообщил журналистам его адвокат Ростислав Зимин. По его словам, сотрудники ФСБ могли необоснованно применить к его подзащитному силу во время задержания.

- Он был госпитализирован сегодня из отдела в связи с плохим самочувствием, поскольку при задержании к нему необоснованно была применена физическая сила. Он получил телесные повреждения, - заявил Зимин. - Причем мы просили органы следствия отвезти его в тот же день на освидетельствование, но этого не было сделано. Его доставили в изолятор временного содержания на Захарьевскую. Сегодня по требованию защиты ему была вызвана скорая медицинская помощь, его доставили в Елизаветинскую больницу, где была проведена диагностика состояния его здоровья.

Адвокат уточнил, что на данный момент ему неизвестно, как себя чувствует его подзащитный. Зимин также рассказал, что не так давно Гришин получил закрытую черепно-мозговую травму. После задержания, по словам адвоката, к этому прибавилась гематома височной области, ссадина на лице и рана на лбу.

По словам Ростислава Зимина, в момент задержания Андрей Гришин находился в машине со своими тремя детьми, один из которых является инвалидом. 

- Сотрудники штурмовали транспортное средство, выбивали стекла, и на переднем сидении сидел ребенок инвалид. Об этом почему-то никто не сказал. Ребенку инвалиду вызывали скорую, - рассказал адвокат.

Ранее Следственный комитет заявлял, что Гришин якобы был задержан с поличным при получении денег. 

Защитники помощника депутата Коваля планируют в ближайшее время подать жалобу с требованием обеспечить безопасность своему доверителю - они считают, что сотрудники ФСБ могут оказывать на него давление. 

Также Зимин уточнил, что Андрею Гришину пока не было предъявлено обвинение, и он находится в статусе подозреваемого. Сегодня Гришина должны доставить в Приморский районный суд для избрания ему меры пресечения, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Помощник депутата Романа Коваля Андрей Гришин был задержан 30 июля по подозрению в посредничестве во взяточничестве. Его начальника-парламентария задержали чуть позже в тот же день. По версии следствия,  Коваль с помощью внесения депутатской поправки в закон о бюджете мог способствовать выделению средств бюджетным организациям, с которыми потом контракты заключали определенные коммерческие компании. Владелец этих компаний якобы предоставлял депутату "откат" в размере 20% от выделенных бюджетом средств, сообщили в следкоме. Там же уточнили, что продолжалось все, вероятно, с 2018 года, а общий размер взятки мог составить составил более 15 млн рублей.

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