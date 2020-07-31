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31 июля, 20:53

Экс-зампреда правления банка "Таврический" арестовали по делу о мошенничестве на 450 млн рублей

фото ЗакС политика Экс-зампреда правления банка "Таврический" арестовали по делу о мошенничестве на 450 млн рублей

Смольнинский суд Петербурга арестовал бывшего зампредседателя правления банка "Таврический" Дмитрия Гаркушу до 29 сентября, сообщили в объединенно пресс-службе городских судов.

Гаркушу обвиняют в 10 эпизодах нарушения ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, не позднее марта 2013 года Сергей Сомов, на тот момент – председатель правления банка, сговорился с Гаркушей и другими лицами для хищения денег банка в особо крупном размере. Для этого они привлекли ООО "Милан" в качестве компании-заемщика для совершения фиктивных сделок, связанных якобы с легальной предпринимательской деятельностью по импорту производственного оборудования для изготовления "пресс-форм для производства стеклянных бутылок" у компании Renaissance Premier S.A.

Следствие полагает, что через Гаркушу, который был наделен полномочиями на подписание распоряжений на выдачу кредитов, соучастники заключили кредитный договор с ООО "Милан" на 66 млн рублей – в отсутствии заключения о финансовом состоянии заемщика и решения кредитного комитета банка. При этом, по версии следствия, соучастники получили эти деньги и распорядились ими по своему усмотрению.

Также следствие вменяет Сомову и Гаркуше еще девять аналогичных преступлений. По оценкам следствия, всего соучастники получили на счет ООО "Милан" не менее 450,18 млн рублей.

Гаркуша был задержан 30 июля, в тот же день ему предъявили обвинение. На судебном заседании он заявил, что свою вину "однозначно не признает". Следствие утверждает, что Гаркуша пытался воспрепятствовать расследованию, пытался скрыть улики, в том числе документы. Также следствие опасается, что он имеет связи с высокопоставленными чиновниками и может через них повлиять на расследование.

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