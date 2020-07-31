Суд арестовал депутата ЗакСа Коваля по делу о взятке

Приморский районный суд Петербурга вечером 31 июля отправил в СИЗО депутата Законодательного собрания от "Единой России" Романа Коваля, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Под арестом парламентарий пробудет до 29 сентября.

Коваля задержали накануне в рамках уголовного дела по статье о получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК РФ). В пятницу, 31 июля, ему предъявили обвинение. Его помощник Андрей Гришин проходит подозреваемым по делу о посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 291.1).

По версии, озвученной в суде следователем Светланы Милоховой, Коваль мог способствовать выделению бюджетных средств государственным медицинским организациям с помощью внесения депутатских поправок в бюджет Петербурга на 2018 год. Поправки предусматривали выделение субсидий на закупку медоборудования.

За это, по информации Следственного комитета, Коваль якобы получал "откаты" от поставщика, бизнесмена Михаила Лихолетова, который проходит по делу свидетелем. Следствие считает, что общая сумма полученных средств составила 16,911 млн рублей - они могли передаваться через помощника Гришина частями в виде наличных и автомобиля Audi Q7.

Судя по озвученным судьей Еленой Цибизовой материалам дела, автомобиль Audi был переоформлен на ООО "Астера". Коваль сообщил суду, что никогда не владел этой машиной, но в ответ на вопрос судьи признал, что управлял ей и что автомобиль находился неподалёку от его дома в момент его задержания.

Помощника депутата Гришина задержали в рамках оперативно-разыскных мероприятий, после получения суммы в размере 2 млн рублей. Адвокат Гришина Ростислав Зимин уверяет, что в отношении его подзащитного применялись физическое воздействие со стороны оперативников. Помощник депутата был госпитализирован и так и не дал показания следствию, оставшись в статусе подозреваемого.

Следователи уверяют, что вскоре после задержания помощника Коваль мог иметь желание скрыться, якобы получив сигнал от другого помощника. Согласно материалам дела, в момент задержания депутата в его квартире обнаружили четыре сумки с вещами, в них также находились банковские карты, 2,5 млн рублей наличных и часы стоимостью не менее 3 млн рублей. Отметим, годовой доход депутата Коваля, согласно опубликованным на сайте ЗакСа данным, составляет 2,2 млн рублей.

Коваль заявил, что скрываться не пытался, а обнаруженные оперативниками вещи принадлежали его жене и детям, которые собирались за город. Деньги, по словам адвоката депутата, были найдены не в сумках, а в квартире задержанного.

Депутат и его адвокаты просили суд о домашнем аресте. Защитник Алексей Кузнецов заявил, что отдельные депутатские поправки, о которых идёт речь в материалах дела, вносил другой парламентарий, а его доверитель никак не мог повлиять на процесс заключения контрактов между медицинским организациями и поставщиком. Адвокат Егоров обратил внимание, что нет прямых доказательств того, что 2 млн, полученные Гришиным, должны были быть переданы Ковалю.

Роман Коваль был избран депутатом городского парламента в 2016 году. До этого он два года являлся депутатом МО "Сосновая поляна". В прошлом Коваль 17 лет отработал в структурах МВД.

Сергей Еремеев

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