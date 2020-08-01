Бывшего помощника депутата Коваля поместили в СИЗО

Приморский районный суд Петербурга в ночь на 1 августа назначил арест до 29 сентября Андрею Гришину, с 2017 по начала 2020 года работавшего помощником депутата Законодательного собрания от "Единой России" Романа Коваля, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Гришин проходит подозреваемым по делу о посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

Его задержали 30 июля после получения 2 млн рублей от бизнесмена Михаила Лихолетова в рамках оперативно-разыскных мероприятий. Следствие считает, что эти деньги - часть взятки, предназначавшейся депутату Ковалю. Гришин заявил суду, что Лихолетов вернул ему долг: якобы он дал предпринимателю взаймы для оплаты услуг субподрядчика. Долг, по словам подозреваемого, был выдан, ориентировочно в конце 2018 - начале 2019 года.

Адвокат Гришина Ростислав Зимин заявил суду, что в момент задержания к его подзащитному была неоправданно применена физическая сила со стороны оперативников ФСБ, из-за чего впоследствии он был на время госпитализирован. От дачи показаний следователям задержанный отказался из-за плохого самочувствия. Также защитник заявил о моральном давлении, которое на Гришина якобы оказывали оперативные сотрудники.

По информации следователя Светланы Милоховой, Гришин во время задержания якобы пытался скрыться на автомобиле. Подозреваемый это отрицал. В частности, он указал на то, что вместе с ним в машине находились супруга и приёмная дочь-инвалид. Также Гришин и его адвокат сообщили, что с января экс-подчинённый Коваля работал помощником другого депутата ЗакСа - Сергея Купченко.

Напомним, ранее Приморский районный суд арестовал единоросса Коваля на два месяца по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК РФ). Следствие считает, что за год с лишним депутат получил "откаты" на общую сумму 16,911 млн рублей. Эта сумма, по мнению следователей, была передана частями наличными через Гришина, а также в виде имущества - автомобиля Audi Q7.

Сергей Еремеев / фото: spb.er.ru