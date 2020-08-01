На очередных дальневосточных митингах случились задержания

Во Владивостоке сотрудники правоохранительных органов задержали трех людей, вновь без согласования вышедших на улицу в знак протеста против новейшей политики Москвы.

В самом Хабаровске на аналогичную акцию, если верить сводкам МВД, вышло 3,5 тысяч человек. Участники называют иные цифры, традиционно в разы превышающие данные полиции. Как и раньше, особенностью хабаровских акций протеста является то, что они несанкционированные и что при этом полиция не мешает собравшимся митинговать.

Каждый уик-энд с 11 июля в центре Хабаровска собираются тысячи людей, которые недовольны арестом "местного", избранного экс-губернатора Сергея Фургала и назначением взамен него Михаила Дегтярева решением президента. Фургал обвиняется в организации убийств предпринимателей, якобы имевших место в 2004-2005 годах. Подробности дела не разглашаются.