Полиция не стала задерживать приковавшую себя к ограде активистку в центре Петербурге

Во время акции на Малой Садовой улице в Петербурге одна из участниц, Анастасия Афанасьева, приковала себя наручниками к ограде в знак протеста. В руках у девушки был российский флаг.

Полицейские смогли разрезать цепочку наручников, но задерживать активистку не стали. Собравшиеся встретили это аплодисментами и криками "Молодец".

Афанасьева заявила ЗАКС.Ру, что намерена остаться на Малой Садовой и протестовать дальше, сколько сможет, и продолжать свою голодовку. Она сказала, что голодает уже семь дней. Афанасьева требует отмены принятых поправок в Конституцию, и чтобы власти обратили внимание на Хабаровск.

Тем временем часть участников акции на Малой Садовой решила пройти по Невскому проспекту с лозунгами в поддержку жителей Хабаровска.

В центре Петербурга 1 августа проходит сбор подписей для иска об отмене результатов голосования по поправкам в Конституцию, а также акция "Кормим голубей" в поддержку протестующих против ареста экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Вторая акция должна была пройти на Дворцовой площади, но 1 августа она оказалась закрыта на дезинфекцию.