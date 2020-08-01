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13:29

На петербургской акции в поддержку Хабаровска начались задержания

фото ЗакС политика На петербургской акции в поддержку Хабаровска начались задержания

Полиция задержала двоих участников акции в поддержку жителей Хабаровска в центре Петербурга. Протестующие вышли на Невский проспект, а встретив оцепление правоохранителей, свернули на набережную канала Грибоедова, где их также встретила "стена" полицейских. 

Первым в автозак отправился Петр Ильин, скандировавший "Хабаровск". Следом задержали молодого человека по имени Никита Чернов. 

Полиция требует у собравшихся разойтись и не нарушать общественный порядок. Также звучат предупреждения о том, что надо покинуть проезжую часть, но, как передает корреспондент ЗАКС.Ру, никто из участников мероприятия на нее и не выходил. 

Изначально солидарные с жителями Хабаровска петербуржцы планировали собраться 1 августа на Дворцовой площади для акции "Кормим голубей". Но главная площадь города в этот день была перекрыта для дезинфекции.  Тогда протестующие отправились на Малую Садовую улицу, где должен был проходить сбор подписей под иском об отмене результатов голосования по поправкам в Конституцию. Оттуда часть граждан решила пойти на прогулку по Невскому проспекту, скандируя "Хабаровск", "Толку нет 20 лет" и другое. Но полиция решила пресечь шествие и преградила им путь, вынудив свернуть на набережную, где также ждало оцепление. 

Обновлено: Задержан также сторонник Либертарианской партии Алексей Николаев.

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Жители Хабаровска уже три недели каждый день выходят в центр города на митинг в поддержку Сергея Фургала. Фургал арестован по подозрению в организации убийств и покушении на убийство амурских бизнесменов в 2004-2005 годах. Он отрицает свою вину и рассказал, что до помещения в СИЗО от него требовали уйти в отставку с поста губернатора. Врио губернатора Хабаровского края назначен Михаил Дегтярев.

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