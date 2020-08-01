В Смольном намерены усилить поддержку бизнеса, предоставляющего социальные услуги

Петербургское правительство объявило о желании сменить форму поддержки негосударственных организаций, которые оказывают гражданам социальные услуги. Вместо компенсаций расходов ожидается субсидирование деятельности "частников" в этом секторе экономики, сообщает пресс-служба городской администрации.

По словам вице-губернатора Олега Эргашева, в качестве компенсаций город тратит на данные цели не менее одного миллиарда рублей ежегодно, и объем помощи не будет снижаться.

Новый порядок взаимодействия чиновников и негосударственных организаций, если инициативу примут, вступит в силу уже осенью. Тем юридическим лицам, кто прежде вообще не получал никаких субсидий из регионального бюджета, будет помогать ГКУ "Городской информационно-расчетный центр".

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