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15:13

Беглову показали меняющееся Купчино

фото ЗакС политика Беглову показали меняющееся Купчино

Во Фрунзенском районе Петербурга в массовом порядке проводится капитальный ремонт жилых домов 1960-70 годов постройки, о чем написала пресс-служба Смольного. Один из таких приведенных в порядок домов по улице Белы Куна представили на суд губернатора Александра Беглова, объехавшего территорию.

"Заменены квартирные стояки и радиаторы отопления, система канализации, установлены общедомовые приборы учета тепловой энергии и воды. Проведен косметический ремонт лестничных клеток", - говорится в сообщении.

Отдельно подчеркивается, что многоэтажки подготавливают к отопительному сезону. Кроме того, работы включают в себя косметический ремонт и благоустройство придомовых территорий.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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