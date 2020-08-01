Беглову показали меняющееся Купчино

Во Фрунзенском районе Петербурга в массовом порядке проводится капитальный ремонт жилых домов 1960-70 годов постройки, о чем написала пресс-служба Смольного. Один из таких приведенных в порядок домов по улице Белы Куна представили на суд губернатора Александра Беглова, объехавшего территорию.

"Заменены квартирные стояки и радиаторы отопления, система канализации, установлены общедомовые приборы учета тепловой энергии и воды. Проведен косметический ремонт лестничных клеток", - говорится в сообщении.

Отдельно подчеркивается, что многоэтажки подготавливают к отопительному сезону. Кроме того, работы включают в себя косметический ремонт и благоустройство придомовых территорий.

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