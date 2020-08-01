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Поправки в Конституцию

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16:10

Профессор Травин: "Обнуление" Путина - самый слабый из его ходов за все 20 лет

фото ЗакС политика Профессор Травин: "Обнуление" Путина - самый слабый из его ходов за все 20 лет

Петербургский ученый, профессор Европейского университета Дмитрий Травин оценил прочность действующего российского руководства с учетом "триумфального" голосования по поправкам в Конституцию и новейших социологических опросов. Первое обстоятельство, несмотря на официальный результат, с точки зрения политолога, скорее навредило Кремлю: в понимании Травина, шаг был невынужденный и неудачный ввиду грубости примененных инструментов. Профессор уверен, что власть до последнего рассчитывала на более изящный механизм, позволивший бы Владимиру Путину продлить свои президентские полномочия.

"Z предполагал, что Путин будет делать ставку на тот или иной способ объединения с Беларусью, для того чтобы дать обществу некий духоподъемный пример того, что он опять "спасает Отечество". Я не уверен, что Лукашенко нельзя было уговорить. <...> А обнуление – это самый примитивный ход, какой можно было придумать. И должен сказать, на мой взгляд, самый слабый ход из всех ходов, которые за 20 лет Путин принимал", - рассудил эксперт в эфире "Эха Москвы".

При этом, по мнению профессора, после неудачных попыток договориться с Белоруссией Кремль стал намеренно или ненамеренно мешать лидеру соседней страны Александру Лукашенко, которому 9 августа предстоят очередные выборы. Действия Москвы, в том числе скандал последней недели с засланными сотрудниками ЧВК "Вагнер", по мнению Травина, являют собой свидетельство тому.

Напомним, что плебисцит по поправкам проходил целую неделю, с 25 июня по 1 июля. За процессом не могли следить наблюдатели от политических партий, голосовать было позволено на дому, на придомовых территориях и фактически где угодно. Независимые специалисты, такие, как Сергей Шпилькин, сообщали о самых масштабных фальсификациях в ходе голосования за всю новейшую историю России.

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