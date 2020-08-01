На участников шествия в Петербурге составляют протоколы за нарушение режима самоизоляции

На задержанных во время шествия по Невскому проспекту и набережной канала Грибоедова составляют протоколы за нарушение правил, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности (ст. 8.6.1 КоАП Петербурга), сообщил ЗАКС.Ру защитник активистов в 28 отделе полиции Игорь Скачко. По его словам, протокол по данной статье составили уже на четверых задержанных - сразу после этого их отпускают. По статье 8.6.1 КоАП Петербурга грозит штраф до 4 тысяч рублей.

Скачко добавил, что на одного активиста Алексея Николаева сотрудники полиции хотят составить протокол за нарушение установленного порядка проведения массового мероприятия (ч.2 ст.20.2 КоАП). Защитник отметил, что пока не знает подробностей.

Ранее 1 августа петербуржцы собрались на акцию в поддержку Хабаровска на Малой Садовой улице. Акция переросла в шествие по Невскому проспекту и набережной канала Грибоедова. Полицейские задержали около 20 участников шествия.

София Саттарова