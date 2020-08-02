У главы иркутского штаба Навального прошел обыск в рамках дела о применении силы к активистке НОД

У координатора иркутского штаба политика Алексея Навального Сергея Беспалова прошел обыск в рамках уголовного дела об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести (статья 112 УК РФ), сообщается в Twitter локального оппозиционного подразделения.

Самого Беспалова допросили в местном Следкоме, после чего отпустили.

По сведениям "навальнистов", дело возбудили после заявления активистки Национально-освободительного движения Ирины Радзиевской, которая уведомила правоохранителей о том, что Беспалов якобы применил к ней грубую силу.

Сам активист сообщил, что с участием Радзиевской действительно произошел инцидент ещё в апреле у памятника Александру III. Во время съемок, которые проводил штаб, к ним подошла представительница движения НОД и стала оскорблять Беспалова. Произошла небольшая потасовка, в ходе которой он схватил её за руку и вырвал у неё телефон.