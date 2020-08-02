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15:31

"Русь сидящая" продолжит свою работу, несмотря на долг перед Идрисовым

фото ЗакС политика "Русь сидящая" продолжит свою работу, несмотря на долг перед Идрисовым

Фонд помощи осужденным "Русь сидящая" всё же не прекратит своего существования из-за проигранного суда, по результатам которого организация должна выплатить своему бывшему сотруднику Динару Идрисову 1,28 млн рублей, оповестила у себя в Facebook Ольга Романова.

Она уточнила, что у фонда имеется юридическая компания "Статус", на безвозмездной основе помогающая в сопровождении уголовных дел.

"Нам неоткуда брать деньги на посылки, аренду и зарплату 16-ти штатным сотрудникам, которые занимаются мониторингом и гуманитарной помощью в тюрьмах, поэтому краудфандинг. Не будет краудфандинга – не будет посылок и аренды, большинство сотрудников останутся, я уверена, волонтерами, продолжат консультации и работу в соцсетях. Но сначала я займу у „Статуса", а там разрулим, придумаем что-нибудь еще", - пояснила директор "Руси сидящей".

Напомним, 26 июня Невский районный суд признал увольнение Идрисова незаконным и постановил взыскать с фонда "Русь сидящая" в качестве выплаты среднего заработка за время вынужденного прогула 1,28 млн рублей, моральную компенсацию в размере 15 тысяч рублей и госпошлину. Экс-сотрудник организации планировал увеличить сумму моральной компенсации до 8,7 млн рублей из-за финансового положения семьи. Основательница фонда Ольга Романова объявила, что из-за этого решения суда вынуждена закрыть "Русь сидящую", и обвинила Идрисова в том, что он якобы оказывал услуги за вознаграждение, и в систематических прогулах. Однако, заверила Романова, сотрудники фонда найдут способ оказывать правозащитную помощь тем, кто в ней нуждается.

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