"Русь сидящая" продолжит свою работу, несмотря на долг перед Идрисовым

Фонд помощи осужденным "Русь сидящая" всё же не прекратит своего существования из-за проигранного суда, по результатам которого организация должна выплатить своему бывшему сотруднику Динару Идрисову 1,28 млн рублей, оповестила у себя в Facebook Ольга Романова.

Она уточнила, что у фонда имеется юридическая компания "Статус", на безвозмездной основе помогающая в сопровождении уголовных дел.

"Нам неоткуда брать деньги на посылки, аренду и зарплату 16-ти штатным сотрудникам, которые занимаются мониторингом и гуманитарной помощью в тюрьмах, поэтому краудфандинг. Не будет краудфандинга – не будет посылок и аренды, большинство сотрудников останутся, я уверена, волонтерами, продолжат консультации и работу в соцсетях. Но сначала я займу у „Статуса", а там разрулим, придумаем что-нибудь еще", - пояснила директор "Руси сидящей".

Напомним, 26 июня Невский районный суд признал увольнение Идрисова незаконным и постановил взыскать с фонда "Русь сидящая" в качестве выплаты среднего заработка за время вынужденного прогула 1,28 млн рублей, моральную компенсацию в размере 15 тысяч рублей и госпошлину. Экс-сотрудник организации планировал увеличить сумму моральной компенсации до 8,7 млн рублей из-за финансового положения семьи. Основательница фонда Ольга Романова объявила, что из-за этого решения суда вынуждена закрыть "Русь сидящую", и обвинила Идрисова в том, что он якобы оказывал услуги за вознаграждение, и в систематических прогулах. Однако, заверила Романова, сотрудники фонда найдут способ оказывать правозащитную помощь тем, кто в ней нуждается.