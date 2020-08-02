Поддерживавших Фургала хабаровских демонстрантов отправили под арест

Хабаровский суд арестовал на пять суток поддерживавших экс-губернатора края Сергея Фургала демонстрантов, уведомляет "ОВД-Инфо".

Дмитрия Тимошенко и Александра Нуйкина обвинили в нарушении части 6.1 статьи 20.2 КоАП (участие в акции, которая повлекла нарушения в функционировании инфраструктуры).

Некоторое время назад активистов задержали, вытащив из такси. На вопрос о резонности задержания участвовавшие в процессе правоохранители тогда ответили: "Сейчас разберемся".

В Хабаровске уже 23 день подряд не утихают протесты. Местные жители требуют возвращения Фургала на родину и открытого суда над ним.

Днем ранее в Петербурге прошла акция солидарности с Дальним Востоком. ЗАКС.Ру рассказывал, как прошло мероприятие в Северной столице, собравшее больше силовиков, нежели чем участников, и закончившееся задержаниями.