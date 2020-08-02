Патриарх Кирилл призвал не верить в существование у него миллиардов рублей

Руководитель РПЦ патриарх Кирилл уведомил общественность, что слухи о якобы имеющихся у него, а также у его подчиненных богатствах сильно преувеличены: по его уверению, он ведет весьма скромный образ жизни, однако слухам о его миллиардах верят даже внутри церкви.

"Когда вы читаете самые ужасные вещи о патриархе, об архиереях, о священниках, помните, что там даже капли правды обычно не бывает, но все это направлено на то, чтобы тех, кто правду Божию провозглашает, скомпрометировать так, чтобы народ перестал их слушать и доверять. Ну что ты нам говоришь, ты посмотри, что о тебе пишут!" - приводит слова патриарха "Интерфакс".

Несмотря на заверения главы РПЦ, слухам о его стяжательстве доверяют и внутри религиозной организации. Так, поведал сам Кирилл, однажды к нему, наслышавшись о благах владыки, обратился священник с просьбой материально выручить.

"Все то, что говорят и пишут, это чаще для того, чтобы мы перестали говорить Божию правду. Как только будем говорить то, что приятно слышать сильным мира сего, никакой критики в адрес Церкви не будет, все моментально исчезнет, на руках носить будут", - уверен Кирилл.

Ранее СМИ оповестили, что настоятельница Покровского женского монастыря и руководительница ряда столичных гостиниц РПЦ игуменья Феофания купила себе "Мерседес" стоимостью почти 10 млн рублей. После этого патриарх укорил коллегу в любви к роскоши, посоветовав продать элитное авто.

Патриарх Кирилл (в миру Владимир Гундяев) руководит самой влиятельной религиозной организацией в стране с января 2009 года. За это время он неоднократно становился центральным персонажем скандалов, так или иначе связанных с материальными благами: так, в СМИ появлялась информация о принадлежащих ему элитных часах и дорогой недвижимости. Критики патриарха также ставят ему в упрек то, что он регулярно появляется на мероприятиях государственного значения, например, таких, как заседание Совета безопасности.