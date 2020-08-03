В России ограничили пополнение анонимных электронных кошельков и проездных наличными

В России с 3 августа вступают в силу поправки в закон "О национальной платежной системе", которые ограничивают возможность пополнения электронных кошельков наличными, сообщает РБК.

Так, пользователи "Яндекс.Деньги", "QIWI-Кошелька" WebMoney, PayPal, VK Pay и других аналогичных систем больше не смогут вносить наличные на свои счета анонимно, через платежные терминалы и офисы операторов сотовой связи. Им придется идентифицироваться и привязать к кошельку банковский счет. Такие ограничения, по замыслу автором законопроекта, нужны для борьбы с финансированием терроризма и распространения наркотиков.

В Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов сообщили, что изменения коснутся также транспортных карт, карт школьников, для корпоративных столовых, парков развлечений и так далее. Транспортные карты используются в 75 городах России, их выпущено более 60 млн и половина работает по модели электронного кошелька. Росфинмониторинг и Центробанк ранее согласились вывести транспортные и социальные карты из-под действия закона, но пока Госдума такие изменения не приняла.

При этом на транспортные карты Москвы и Петербурга – "Тройка" и "Подорожник" соответственно – изменения не распространяются, потому что деньги поступают транспортной организации, а затем уже на карту. Представитель ЦБ заверил, что граждане "так же, как и раньше, смогут беспрепятственно пополнять такие карты наличными". А вот подмосковную карту "Стрелка" изменения коснется: оператор уже уведомил на сайте о невозможности пополнять баланс наличными после 3 августа.