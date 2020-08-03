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12:15

Дело старших сестер Хачатурян рассмотрит суд присяжных

фото ЗакС политика Дело старших сестер Хачатурян рассмотрит суд присяжных

Дело двух старших сестер Хачатурян – Крестины и Ангелины – будет рассмотрено в Мосгорсуде с участием коллегии присяжных, передает РИА "Новости".

Такое решение суд принял по итогам предварительных слушаний. На рассмотрении дела с участием присяжных настаивала защита, и суд удовлетворил это ходатайство.

Дело Крестины и Ангелины Хачатурян рассматривается отдельно от третьей, младшей сестры Марии. Последнюю признали невменяемой на момент убийства отца девушек, и ей грозит принудительное лечение.

Ранее Генпрокуратура утвердила обвинение по уголовным делам в отношении сестер. В январе ведомство обязывало СК переквалифицировать обвинение с убийства на необходимую самооборону. Однако следствие это делать отказалось.

Марию, Ангелину и Крестину Хачатурян обвиняют в убийстве их отца Михаила Хачатуряна. На момент задержания девушкам было 17, 18 и 19 лет. Они рассказали, что отец годами издевался над ними, в том числе принуждал к действиям сексуального характера. Изначально девушек арестовали, но спустя два месяца выпустили из СИЗО. Защита настаивает на том, что случившееся было самообороной.

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