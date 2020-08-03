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13:27

Защита обжаловала приговор главы карельского "Мемориала" Дмитриева

фото ЗакС политика Защита обжаловала приговор главы карельского "Мемориала" Дмитриева

Защита главы карельского отделения "Мемориала" Юрия Дмитриева обжаловала приговор, передает "Интерфакс".

По словам адвоката Виктора Ануфриева, жалобу он подал в субботу, 1 августа. "Это естественно, так как я считаю, что Юрий Алексеевич не совершал этого преступления", - сказал Ануфриев.

Сторона защиты просит полностью оправдать Дмитриева. При этом на сайте правозащитного "Мемориала" сообщается, что апелляцию подала и сторона обвинения 31 июля.

22 июля Петрозаводский горсуд приговорил Дмитриева к 3,5 годам колонии строгого режима по обвинению в насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери. При этом историк был оправдан по статьям об изготовлении порнографии, хранении оружия и развратных действиях.

Дмитриева задержали еще в 2016 году, его обвиняли в том, что он якобы делал порнографические снимки своей приемной дочери, которая росла с задержками в развитии: он следил за ее здоровьем и хранил фотографии на компьютере. Позже, когда экспертиза не признала "улики" порнографией, его обвинили в растлении девочки.

Правозащитное сообщество считает дело против него полностью сфабрикованным и политически мотивированным. До того, как стать участником разбирательства, историк обнаружил место массового расстрела политзаключенных в Сандармохе и вёл там раскопки. В то же время карельский Минкульт утверждает, что расстрелянные – это советские военнопленные, погибшие в финском плену. 

ЗАКС.Ру накануне приговора подробно рассказывал о деле Дмитриева.

фото: ПЦ "Мемориал"

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