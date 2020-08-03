Защита обжаловала приговор главы карельского "Мемориала" Дмитриева

Защита главы карельского отделения "Мемориала" Юрия Дмитриева обжаловала приговор, передает "Интерфакс".

По словам адвоката Виктора Ануфриева, жалобу он подал в субботу, 1 августа. "Это естественно, так как я считаю, что Юрий Алексеевич не совершал этого преступления", - сказал Ануфриев.

Сторона защиты просит полностью оправдать Дмитриева. При этом на сайте правозащитного "Мемориала" сообщается, что апелляцию подала и сторона обвинения 31 июля.

22 июля Петрозаводский горсуд приговорил Дмитриева к 3,5 годам колонии строгого режима по обвинению в насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери. При этом историк был оправдан по статьям об изготовлении порнографии, хранении оружия и развратных действиях.

Дмитриева задержали еще в 2016 году, его обвиняли в том, что он якобы делал порнографические снимки своей приемной дочери, которая росла с задержками в развитии: он следил за ее здоровьем и хранил фотографии на компьютере. Позже, когда экспертиза не признала "улики" порнографией, его обвинили в растлении девочки.

Правозащитное сообщество считает дело против него полностью сфабрикованным и политически мотивированным. До того, как стать участником разбирательства, историк обнаружил место массового расстрела политзаключенных в Сандармохе и вёл там раскопки. В то же время карельский Минкульт утверждает, что расстрелянные – это советские военнопленные, погибшие в финском плену.

ЗАКС.Ру накануне приговора подробно рассказывал о деле Дмитриева.

фото: ПЦ "Мемориал"