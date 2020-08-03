Горсуд расформировал ИКМО "Остров Декабристов"

Городской суд Петербурга в понедельник, 3 августа, удовлетворил иск о расформировании избирательной комиссии муниципального образования "Остров Декабристов" за бездействие при исполнении решения Василеостровского районного суда. Об этом просила группа депутатов местного совета от "Яблока" и экс-глава муниципалитета Владимир Барканов.

- Мы приветствуем решение о расформировании ИКМО, потому что эта комиссия всю дорогу вела себя отвратительно, - заявил ЗАКС.Ру представитель мундепов от "Яблока" в суде Виктор Воробьев. - Никаких мер для исполнения решения суда не предпринимала и принимала решения, к которым у нас были претензии. Эта комиссия, за исключением тех членов, которые пытались ее вразумить, подлежит расформированию. Надеюсь, что после ее расфирования ТИК подтвердит результаты выборов, которые уже очевидны.

По результатами сентябрьских выборов в муниципальный совет "Острова Декабристов" партия "Яблоко" изначально получила пять из десяти мест. Однако после пересчета голосов расклад сил изменился: вместо "яблочников" Алексея Захарова и Натальи Невзоровой ИКМО признала победителями Анастасию Давыдову из ЛДПР и Ольгу Погосян из "Единой России". Погосян впоследствии возглавила муниципалитет. Захаров и Невзорова отстояли свою победу в двух судебных инстанциях, однако ИКМО так и не передала им депутатские мандаты.

По итогу судебных баталий за мандаты Василеостровский суд постановил обязать окружную избирательную комиссию вынести новое решение по результатам выборов.

- Но окружной комиссии на этих выборах не создавалось, то есть суд написал абстрактно, - отметил Воробьев. - За несколько дней до решения суда муниципальный совет принял обращение к Горизбиркому с просьбой возложить полномочия ИКМО на ТИК № 2. А через несколько дней после Горизбирком принял соответствующее решение. В феврале решение вступило в силу. И получается, что решение ИКМО о результатах выборов по 22 округу перестало сушествовать, а это значит, что муниципальный совет не был сформирован. Возник большой вопрос, переданы ли полномочия ТИКу? Потому что обращался с этой просьбой совет, который потом признали несуществующим.

В мае ТИК № 2 приняла решение о подведении итогов выборов в "Острове Декабристов", согласно которому мандаты получили Захаров и Невзорова. Сделала это территориальная комиссия по видеоконференцсвязи, после чего ее председательница Лидия Рудинская объехала своих коллег по домам, чтобы те поставили подписи.

Через полтора месяца эту процедуру оспорили Погосян и депутат Юрий Грашин. Они требуют у Василеостровского суда признать незаконным решение ТИК №2, принятое по видеоконференцсвязи. С сентября совет "Острова Декабристов" остается расколотым на группу депутатов, лояльных Погосян, и команду "яблочников" вместе с экс-главой муниципалитета Баркановым.

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