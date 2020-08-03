Левченко зовет Беглова в "Сити Молл" и просит его поскорее открыть фуд-корты

Управляющий партнер компании Fort Group Максим Левченко выступил с новым заявлением относительно скорости, с которой город позволяет возобновить работу предприятиям бизнеса. Публично обращаясь через Facebook к губернатору Александру Беглову, предприниматель уговаривает его позволить работать фуд-кортам, кинотеатрам и детским центрам в обычном режиме. Левченко уверяет, что его "империя" полностью готова к выполнению всех строгих санитарно-эпидемиологических требований уже сегодня, а сам он готов нести ответственность за происходящее в ней.

"Александр Дмитриевич, приглашаю вас в наш торговый центр "Сити Молл", сами убедитесь, что риск заразиться COVID-19 у нас ниже, чем в общественном транспорте или бане. Я предлагаю не ждать еще две недели, прошу разрешить нам работать в полном объёме, включая фуд-корты, кинотеатры и игровые центры, хотя бы с 7 августа", - пишет Левченко, напоминая, что десятки тысяч горожан, занятых в сфере обслуживания, не могут нормально зарабатывать уже пятый месяц.

Автор текста отдельно оговаривает, что не следует понимать его позицию как политически мотивированную.

Ранее из-за ограничений, действующих для торговых центров и фуд-кортов, Левченко собирался судиться с городской администрацией. Между тем Беглов не в восторге от того, насколько добросовестно соблюдают ограничения торговые центры, вновь открывшиеся в конце июля.

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