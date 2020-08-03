Футболистам Кокорину и Мамаеву отменили приговор

Московский городской суд отменил приговор, вынесенный в прошлом году футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву по делу о хулиганстве, передает "Медуза". Теперь пересмотром дела займется суд первой инстанции.

В мае Второй кассационный суд общей юрисдикции пришел к выводу, что в ходе рассмотрения дела допускались серьезные процессуальные нарушения.

По делу также проходят брат Кокорина Кирилл и Александр Протасовицкий. Все четверо фигурантов вышли на свободу осенью 2019 года. Поводом для их наказания послужили две пьяные драки, которые они устроили в Москве. В одной из них был избит чиновник Минпромторга Денис Пак.