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17:18

Суд арестовал на 7 суток активиста ЛПР за проведения шествия в поддержку Хабаровска

фото ЗакС политика Суд арестовал на 7 суток активиста ЛПР за проведения шествия в поддержку Хабаровска

Куйбышевский районный суд арестовал на семь суток члена руководящего комитета Либертарианской партии России в Петербурге Алексея Николаева, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру. Судья решил, что Николаев провёл несогласованное шествие (ч. 2 ст. 20.2 КоАП) 1 августа в поддержку протестов в Хабаровске, где люди третью неделю требуют возвращения арестованного экс-губернатора края Сергея Фургала.

Согласно зачитанным на заседании материалам дела, активист ЛПР якобы добровольно провёл шествие по заранее определенному маршруту с целью привлечения внимания к общественной ситуации в Хабаровске и другим вопросам. 

Защитник Николаева Игорь Скачко ходатайствовал о вызове свидетелей: сотрудников правоохранительных органов, которые осуществляли задержание либертарианца и составляли на него протокол. Также для дачи показаний защита хотела пригласить сотрудника Центра "Э", который из видеозаписи на YouTube сделал вывод о том, что Николаев агитировал людей на проведение шествия. Судья зачитал заявление этого сотрудника. В нем сказано, что видео представлено как освещение акции ЛПР на Малой Садовой улице 1 августа, которая переросла в шествие. Согласно озвученному документу, на видео выступил "мужчина в чёрной куртке, белой рубашке, красном галстуке" и сообщил, что никакого шествия не будет, "просто идём гулять", и произнёс: "Вы хотите свободную Россию? Тогда идём на Дворцовую". Описание одежды похоже на ту, в которой на акции присутствовал позже задержанный Николаев. Судья в вызове свидетелей отказал, заявив, что показаний в письменном виде достаточно, и организовал просмотр отрывков видеозаписи, которую предоставил Центр "Э".

Скачко также заявил, что заявления сотрудников полиции написаны по шаблону, а в акте Центра "Э" не указано, почему проходил осмотр видео и присутствовали ли при этом понятые. Видеозапись же поступила в суд в неопечатанном виде и без указания источника записи, добавил защитник. 

Сам Николаев в разговоре с ЗАКС.Ру заявил, что проводил сбор писем в поддержку хабаровчан на Малой Садовой улице. После окончания мероприятия в 13:00 он выступил перед людьми и обьявил о завершении сбора, рассказал либертарианец. Он добавил, что сообщил людям о своём намерении прогуляться до Дворцовой площади и сказал, что они также могут идти на прогулку куда хотят. 

Николаева задержали 1 августа на набережной канала Грибоедова, куда с Невского проспекта свернули люди, ушедшие с акции на Малой Садовой. Его оставили в отделе на двое суток, которые истекли за несколько минут до начала суда 3 августа. Таким образом, Николаев должен провести под арестом пять дней.

София Саттарова

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