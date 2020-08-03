Глава петербургского метро Гарюгин ушел на пенсию

Многолетний начальник петербургского метрополитена Владимир Гарюгин решил уйти в отставку, сообщает ТАСС.

"Подтверждаю. Ухожу на заслуженный отдых", - признался чиновник, возглавлявший свой ГУП более тридцати лет.

В течение своей карьеры Гарюгин проходил по уголовному делу: его подозревали в злоупотреблении полномочиями при строительстве наземного вестибюля станции метрополитена "Адмиралтейская". Однако дело в 2017 году развалилось и было закрыто.

В мае 2020 года начальник городской подземки стал Почетным гражданином Петербурга.