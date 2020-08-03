ФСБ: Арест Сафронова не имеет отношения к его журналистской деятельности

Федеральная служба безопасности ответила на официальный запрос главы Союза журналистов России Владимира Соловьева, касающийся судьбы арестованного по делу о государственной измене экс-журналиста "Коммерсанта" Ивана Сафронова.

"Инкриминируемое Сафронову И.И. преступное деяние не имеет отношения к его профессиональной журналистской деятельности", - гласит ответ, подписанный замначальника Центра общественных связей ФСБ.

Отметим, что ранее сам арестант высказывал предположение, что его преследование обусловлено статьей, опубликованной в 2017 году. Статья, по которой проходит 30-летний Сафронов, предусматривает наказание вплоть до 20 лет лишения свободы. Солидаризирующееся с ним медиасообщество регулярно проводит протестные акции в его защиту, требуя суда и следствия в гласном режиме, но эта цель пока не достигнута.