Сотрудники комитета по контролю за имуществом отчитались о доходах

Комитет по контролю за имуществом 3 августа опубликовал сведения о доходах и собственности своих сотрудников. Экс-председатель комитета Андрей Коротков, 20 июля перешедший на должность специального представителя губернатора, за 2019 год увеличил свой доход на 200 тысяч рублей до 3,2 млн рублей. В собственности у него также квартира на 143,4 кв.м. и машиноместо на 15 кв.м., а вот в пользовании у бывшего руководителя комитета осталась только одна квартира на 131 кв.м., хотя в 2018 году была еще одна жилплощадь на 146 кв.м. У супруги Короткова никакого дохода за 2019 год не задекларировано, но годом ранее в строке значилось 3,5 млн рублей.

Сейчас же обязанности главы комитета исполняет его заместитель Маргарита Петрова. Ее доход за 2019 год составил 2,45 млн рублей, тогда как в 2018 году - 6,9 млн рублей. В собственности у нее все так же автомобиль Suzuki Jimny, две квартиры, дом и два земельных участка. Один из них площадью 2278 кв.м.

Согласно представленным данным, всего в собственности работников комитета 23 земельных участка, общая площадь которых составляет более 36,5 тысяч кв. м. Несколько сотрудников ведомства также владеют долями (от 1/2 до 1/40) в земельных участках общим размером 10,9 тысяч кв.м.

Самый большой участок в 9 тысяч кв.м. задекларировала ведущий специалист в управлении контроля использования имущества южных районов Петербурга Е.А. Волкова. Владела она этой землей и в 2018 году, как следует из прошлогодней декларации. Доход Волковой остался на прежнем уровне - около 1 млн рублей, а в собственности кроме земли ничего не значится.

Самый большой задекларированный доход среди сотрудников комитета у сотрудника управления контроля за использованием имущества государственными предприятиями и учреждениями И.И. Сироткина - 5,8 млн рублей, годом ранее его доход составил 1,2 млн рублей. Тогда же, в 2018 году, в его собственности значился земельный участок на 1,7 тысяч кв.м., в новой декларации остались только автомобиль Skoda Yeti и квартира на 88,2 кв.м. При этом в пользовании у Сироткина появилась квартира на 96,6 кв.м. и парковочное место.