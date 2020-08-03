Дом-памятник на Петроградской стороне утратил башню

Так называемый доходный дом Чубакова на набережной реки Карповки, имеющий статус памятника, видоизменил свойй облик, о чем сигнализировало строительное издание "Канонер". По причине опасного для прохожих аварийного состояния его перестала украшать угловая восьмигранная башенка на крыше, которую демонтировали. В негодном виде она находилась не менее пятнадцати последних лет, но за работы по заказу городского Фонда капитального ремонта взялись только нынешним летом.

Шестиэтажный дом Чубакова напротив Карповского моста, внесенный в реестр выявленных памятников регионального значения, относится к эпохе модерн и был построен в 1912 году по проекту специалиста Руфина Габе. Являющееся жилым здание реконструировали единственный раз - в середине 1960-х годов. Раньше его, в частности, украшала скульптура грифона, исчезновение которой стала поводом для мифотворчества.