Доход главы Петродворцового района за год вырос на 700 тысяч рублей

Администрация Петродворцового района опубликовала 3 августа сведения о доходах и имуществе своих сотрудников. Самый большой доход за 2019 год среди сотрудников районной администрации задекларирован у ее руководителя Дмитрия Попова - 2,93 млн рублей. В 2018 году в аналогичном отчете доход районного главы составил 2,18 млн рублей. В собственности у Попова все также автомобиль Audi A6 и земельный участок на 1000 кв.м., а в пользовании - садовый дом и квартира.

Самую маленькую сумму задекларировала юрисконсульт отдела закупок Ольга Степанова - 185 тысяч рублей. В данных за 2018 год ее доход указывался в размере 488 тысяч рублей. В собственности у Степановой только доля в квартире 45,6 кв.м., а в пользовании еще одна квартира на 59,9 кв.м.

При этом, доход несовершеннолетнего ребенка ведущего специалиста отдела благоустройства, дорожного хозяйства и экологии за 2019 год составил 140 тысяч рублей. Дети еще семи сотрудников комитета также внесли свой вклад в семейный бюджет. Общая сумма доходов этой семерки за 2019 год составила более 212 тысяч рублей.

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