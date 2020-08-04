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9:29

Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта

фото ЗакС политика Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта

Президент Владимир Путин подписал указ о внесении зампредседателя Совета безопасности в список должностных лиц, которым выдаются дипломатические паспорта, документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Пост зампредседателя Совбеза занимает бывший премьер-министр Дмитрий Медведев. Также, согласно указу, право на дипломатический паспорт получила его супруга Светлана Медведева.

Медведев сложил полномочия премьер-министра в январе 2020 года, после оглашения послания президента Федеральному Собранию. Должность зампреда Совета безопасности была учреждена одновременно с новым назначением экс-премьера. Председателем Совбеза является сам Путин.

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