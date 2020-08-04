В даркнете продают базу с паспортными данными участников электронного голосования по Конституции

В даркнете обнаружили выставленную на продажу базу данных участников электронного голосования по поправкам в Конституцию, пишет "Коммерсантъ".

В этой базе содержится около 1,1 млн номеров и серий паспортов избирателей, каждая строка оценивается в 1 доллар при покупке оптом или 1,5 доллара – за строку в розницу. Продавец утверждает, что база "полностью свежая".

В разговоре с журналистами продавец рассказал, что сами по себе номера паспортов бесполезны, но на их основе можно обновить уже существующие подборки баз данных: добавить туда имя, СНИЛС и ИНН, данные кредитной истории. Он утверждает, что ему удалось продать уже 30 тысяч строк данных, и спрос велик из-за актуальности базы.

Об утечке персональных данных участников электронного голосования по Конституции в начале июля писала "Медуза". Журналисты выяснили, что по открытой ссылке можно получить доступ к исполняемому файлу degvoter.exe и базе данных db.sqlite – в последней находились закодированные паспортные данные избирателей.

По словам основателя DeviceLock Ашота Оганесяна, появившаяся в даркнете база – та же самая, что распространялась в открытом доступе после расследования "Медузы". Он рассказал, что около шести тысяч номеров были из нее удалены – вероятно, их признали недействительными.

Голосование по Конституции в России прошло с 25 июня по 1 июля, большая часть голосов была отдана за внесение поправок. С 4 июля в силу вступила новая редакция Конституции, одна из поправок обнулила президентские сроки Путина, и теперь он еще дважды может баллотироваться в президенты, оставаясь у власти таким образом до 2036 года.