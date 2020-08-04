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10:32

Число зараженных коронавирусом в России увеличилось еще на 5 тысяч человек

фото ЗакС политика Число зараженных коронавирусом в России увеличилось еще на 5 тысяч человек

В России за минувшие сутки зафиксировано 5 159 новых случаев заражения коронавирусом, всего за время эпидемии в статистику попали 861 423 заболевших, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

За день в статистику внесли 144 новых летальных случая, за весь период умершими от коронавируса признаны 14 351 человек. Выписаны из больниц по выздоровлению за прошедшие сутки 7 878 человек.

В Петербурге прибавилось 158 заболевших, всего известно о 32 103 заразившихся в городе. Официально признаны 22 новых случая смерти от коронавируса, всего в Петербурге от болезни, по данным штаба, умерли 2 084 человек. В Ленобласти заболели еще 32 человека, всего заразились 6 022 жителей региона.

В Мурманской области число заболевших возросло до 10 769 человек (+129), в Архангельской – до 8 969 (+68), в Коми – до 5 483 (+36). В Псковской области в статистику попали 3 835 зараженных жителей (+1), в Новгородской – 3 830 (+19), в Калининградской – 2 933 (+4). В Вологодской области заболели всего 2 516 человек (+28), в Карелии – 2 384 (+9), в НАО – 275 (0).

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