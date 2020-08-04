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12:23

Ростуризм оценил потери от закрытия границ РФ для иностранцев в полтриллиона рублей

фото ЗакС политика Ростуризм оценил потери от закрытия границ РФ для иностранцев в полтриллиона рублей

Глава Ростуризма Зарина Догузова в интервью "Аргументам и фактам" заявила, что потери российской туристической отрасли за время эпидемии коронавируса составили около 500 млрд рублей.

По словам Догузовой, по итогам прошлого года прибыль страны от туристов составила 10,9 млрд долларов, что "сопоставимо с доходами от экспорта вооружений, ряда цветных металлов, леса". "о нашим оценкам, потери составили около 500 млрд рублей", - сказала Догузова.

Ранее Россия закрывала свои границы из-за эпидемии коронавируса, с 1 августа было восстановленно авиасообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией, открылись границы с Абхазией. Также есть сведения, что может возобновиться сообщение с Южной Кореей, Венгрией, Мальдивами и ОАЭ.

Также для россиян открыли границы две балканские страны: Хорватия и Черногория.

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