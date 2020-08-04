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13:21

На главреда "Псковской губернии" составили протокол за анонсы пикетов в поддержку Прокопьевой

фото ЗакС политика На главреда "Псковской губернии" составили протокол за анонсы пикетов в поддержку Прокопьевой

Полицейские составили протокол по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (организация несогласованной акции) в отношении главного редактора "Псковской губернии" Дениса Камалягина из-за анонсов пикетов в поддержку журналистки Светланы Прокопьевой, передает "МБХ медиа".

Анонсы одиночных пикетов в Пскове были опубликованы на сайте "Псковской губернии" и в Telegram-канале издания. По версии полицейских, Камалягин таким образом организовал пикеты и призыва к участию в них. Главред "Псковской губернии" с этим не согласен.

"Какая организация мероприятия? Ее не было! Что за организация, когда у нас всего 2 человека с плакатами вышли? У нас было опубликовано информационное сообщение об акции, призыва участвовать не было. Не думаю, что это преследование непосредственно связано с делом Светы Прокопьевой, скорее, просто тупое солдафонство", - прокомментировал Камалягин, подчеркнув, что он готов требовать назначения лингвистической экспертизы, чтобы доказать отсутствие призыва в тексте.

Камалягина задержали на пикетах в поддержку Прокопьевой 4 июля в Пскове. Незадолго до акции ему вручили ему предостережение, считая его организатором пикетов. 

Всего в акции участвовало около 20 человек, они требовали признать журналистку невиновной по делу об оправдании терроризма. В итоге суд назначил Прокопьевой штраф в 500 тысяч рублей, подробнее о ее деле – в материале ЗАКС.Ру.

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