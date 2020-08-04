ГИК потратил более 14 млн рублей на работу нижестоящих комиссий на голосовании по Конституции

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 4 августа утвердила отчет о закупках товаров для проведения голосования по поправкам в Конституцию. Член ГИК Алла Егорова сообщила, что для обеспечения нижестоящих комиссий проводились закупки по 35 позициям на общую сумму 14,3 млн рублей. Большинство позиций - баннеры и плакаты, следует из опубликованного отчета. При этом, самые крупные суммы потрачены на техническое обеспечение работы комплексов обработки избирательных бюллетеней (5 млн рублей), на печать бюллетеней (4,5 млн рублей) и на поставку сейф-пакетов (1 млн рублей).

В отдельной строке расходов вне перечисленного - закупка бумаги для списков избирателей и других документов. На это потратили 397 тысяч рублей.

Напомним, голосование по поправкам в Конституцию проходило с 25 июня по 1 июля. По данным системы ГАС "Выборы", явка составила 74,74%, а за изменения Основного закона проголосовало 77,66% избирателей.