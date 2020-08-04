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Поправки в Конституцию

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13:46

ГИК потратил более 14 млн рублей на работу нижестоящих комиссий на голосовании по Конституции

фото ЗакС политика ГИК потратил более 14 млн рублей на работу нижестоящих комиссий на голосовании по Конституции

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 4 августа утвердила отчет о закупках товаров для проведения голосования по поправкам в Конституцию. Член ГИК Алла Егорова сообщила, что для обеспечения нижестоящих комиссий проводились закупки по 35 позициям на общую сумму 14,3 млн рублей. Большинство позиций - баннеры и плакаты, следует из опубликованного отчета. При этом, самые крупные суммы потрачены на техническое обеспечение работы комплексов обработки избирательных бюллетеней (5 млн рублей), на печать бюллетеней (4,5 млн рублей) и на поставку сейф-пакетов (1 млн рублей). 

В отдельной строке расходов вне перечисленного - закупка бумаги для списков избирателей и других документов. На это потратили 397 тысяч рублей. 

Напомним, голосование по поправкам в Конституцию проходило с 25 июня по 1 июля. По данным системы ГАС "Выборы", явка составила 74,74%, а за изменения Основного закона проголосовало 77,66% избирателей.

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