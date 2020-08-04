"Команда была ждать": Лукашенко прокомментировал задержание 33 россиян в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко в обращении к гражданам страны накануне президентских выборов заявил, что задержанные ранее под Минском россияне намеренно приехали в Беларусь и наблюдали за происходящим во время предвыборной кампании.

Лукашенко назвал случившееся "очень опасным и сильным сигналом".

"Это все вранье — про Стамбул, про Венесуэлу, про Африку и Ливию. Эти люди – они дали показания – были направлены специально в Беларусь. Команда была "ждать". Билеты, купленные на Стамбул, это легенда", - заявил Лукашенко.

О задержании 33 россиян в Беларуси стало известно 29 июля. Власти страны настаивают, что задержанные – бойцы ЧВК "Вагнера". Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев заявил ранее, что эти россияне могут быть сотрудниками частного охранного предприятия.