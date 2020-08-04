Дрозденко стал кандидатом в губернаторы Ленобласти

Леноблизбирком зарегистрировал действующего губернатора Ленобласти Александра Дрозденко кандидатом на выборах главы региона, сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти.

Представители региональных властей опубликовал фото удостоверения кандидата. Ранее, кроме Дрозденко, были зарегистрированы еще три кандидата: Андрей Лебедев от ЛДПР, Александр Перминов от "Справедливой России" и Александр Габитов от "Гражданской платформы".

Выборы губернатора Ленобласти пройдут 13 сентября. За два дня до этого, с 11 сентября, пройдет досрочное голосование.

фото: пресс-служба правительства Ленобласти