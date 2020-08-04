СК не смог вычислить заказчика "дела Голунова"

Следственному комитету оказалось не под силу установить личность заказчика в скандальном деле журналиста Ивана Голунова, которому прошлым летом силовики подбросили наркотики. Об этом написал "Интерфакс" со ссылкой на свои компетентные источники, близкие к следствию.

"В окончательном обвинении, которое следствие предъявило бывшим полицейским, заказчик или неустановленное лицо в качестве заказчика, не фигурирует. Версия о том, что он может быть, прорабатывалась в ходе расследования", - рассказал собеседник агентства.

Таким образом, на сегодняшний день инцидент объясняется исключительно корыстными и карьерными соображениями пятерых полицейских, наказанных за свои действия.

Напомним, что задержание, избиение Голунова и подброс ему наркотиков произошли в начале июня 2019 года, и происшествие почти мгновенно получило широкий общественный резонанс. За помещенного под домашний арест расследователя "Медузы" стали публично заступаться известные коллеги по ремеслу, а также в его защиту начали проходить крупные митинги. Спустя несколько дней обвинения с журналиста сняли, а полицейских, участвовавших в незаконных действиях, начали преследовать по уголовным статьям о превышении полномочий, фальсификации улик и обороте наркотических средств.