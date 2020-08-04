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16:38

Политолог Орешкин нашел смехотворным белорусское объяснение ареста 33 россиян

фото ЗакС политика Политолог Орешкин нашел смехотворным белорусское объяснение ареста 33 россиян

Независимый политолог Дмитрий Орешкин выразил скепсис по отношению к информационной подаче Белоруссией задержания 33 россиян, якобы состоящих в частной военной компании "Вагнер". Ничто из деталей этого сюжета и официальной его трактовки не внушает ему доверия. Силовое решение проблемы, если бы Россия действительно хотела "раскачать ситуацию" в соседней стране, непременно, с его точки зрения, выглядело бы иначе. Белорусскую версию событий Орешкин видит "спектаклем, рассчитанным на крайне невзыскательную публику".

"Любой человек на месте Путина не стал бы посылать туда отряд этих боевиков, а стал бы инфильтрировать их поодиночке, чтобы они там действовали не как группа, а действовали как агенты влияния. В Крыму так и было, плюс там была военная база и заранее были подкуплены, идеологически мотивированы крымские военачальники, и еще ввели этих вежливых зеленых человечков. Сыграть в ту же игру с Белоруссией невозможно, тем более с тридцатью головорезами, либо же Путин подкупил бы местных спецслужбистов и сделал их своими агентами", - отметил он в эфире радиостанции "Серебряный дождь".

По мнению эксперта, если бы Россия и стала вмешиваться в политическую ситуацию братской страны, то путем засылания на выборы лояльного себе кандидата. Однако, местный Центризбирком основных соперников Александра Лукашенко не зарегистрировал. В связи с этим его возможная победа на выборах 9 августа в любом случае, уверен политолог, не сможет выглядеть "элегантно". Из этого он делает вывод, что правящий 26 лет президент станет выглядеть слабее, что тоже само по себе выгодно Кремлю.

Накануне российский МИД заявил о безосновательности ареста 33 соотечественников, призвав белорусскую сторону, считающую произошедшее попыткой диверсии, к их скорейшему освобождению.

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