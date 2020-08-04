Глава Комздрава Петербурга заработал 2,9 млн рублей за год

Комитет по здравоохранению Петербурга отчитался о доходах своих сотрудников за 2019 год. Глава ведомства Дмитрий Лисовец задекларировал 2,9 млн рублей.

В гараже у чиновника имеются автомобили BMW X3 и Volkswagen Polo. Также у него есть доли в двух квартирах. Супруга Лисовца заработала в 2019 году 771 тысячу рублей. Отметим, свой пост в комитете по здравоохранению Дмитрий Лисовец занял в январе прошлого года. Прежде он являлся заместителем главного врача 40-й больницы Курортного района.

Первый заместитель главы комитета Андрей Сарана в 2019 году заработал 2,5 млн рублей. Он отчитался о земельном участке площадью 1933 кв.м в собственности, владении долями участка в 74300 кв.м, двух участках в пользовании и двух квартирах, одну из которых делит в женой. У него есть автомобили Honda Pilot и Ford Kuga.

У главы Комздрава есть еще трое заместителей. Наименьший доход среди них задекларировал Евгений Антипов - 1,9 млн рублей. У него есть земельный участок, две квартиры и две машины: Renault Duster и Nissan Almera.

Мария Виталюева отчиталась о 2 млн рублей дохода, что на 300 тысяч рублей больше заработка за 2018 год. В прошлом году чиновница пересела с Peugeot 407 на Hyundai Sonata.

Еще одна заместительница главы комитета Ольга Гранатович задекларировала 2,3 млн рублей. Собственной недвижимостью она не владеет, но у нее есть автомобиль Chevrolet Cruze. В 2018 году ее доход составлял 1,9 млн рублей.