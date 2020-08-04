Известные политзэки снялись в ролике в поддержку фигурантов дела "Нового величия"

Известные в прошлом и настоящем российские политзаключенные поучаствовали в съемке видеоролика, призванного поддержать фигурантов дела "Нового величия" в преддверии вынесения приговора, который назначен на 6 августа.

Слова сочувствия и добрые пожелания произнесли участницы панк-группы Pussy Riot Мария Алехина, дальневосточная художница-феминистка Юлия Цветкова, фигурант дела "Седьмой студии" Алексей Малобродский, а также фигуранты "московского дела" о массовых беспорялках летом 2019 года Егор Жуков, Павел Устинов, Алексей Миняйло и Самариддин Раджабов.

Напомним, что десятерых москвичей, которым избрали различную меру пресечения и запрашивают разные сроки и формы наказания, обвиняют в экстремистской деятельности и подготовке свержения действующей власти. Защита арестантов уверяет общественность, что все дело было инспирировано сотрудником силового ведомства, объединившим в некую структуру с уставом людей, которые любили обсуждать политические темы. Фигуранты дела жаловались на жестокие пытки в ходе следствия. Не первый год в поддержку подсудимых в обеих столицах проходят пикеты, на которых задерживают активистов.